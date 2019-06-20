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Роналду выложил 56 тысяч евро на отдых в Греции

Комментариев: 1
Лидер туринского Ювентуса со своей возлюбленной и детьми отправился в отпуск в солнечную Грецию.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду вместе со своей семьей отправился на отдых в Грецию.

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По информации издания JALEOS, футболист остановился в эксклюзивной вилле Methoni Royal, площадью 630 квадратных метров, стоимость проживания в которой составляет 8000 евро за ночь. Суммарно Роналду потратил 56 тысяч евро на этот отдых.

Роскошный дом расположен около золотого песчаного пляжа Дюны в окружении ухоженных садов. Резиденция имеет три спальни и огромный бассейн. Кроме того, отель предлагает круглосуточные услуги дворецкого и шеф-повара, который готовит завтрак, обед, ужин и барбекю на вилле.

Вашему вниманию видео презентация виллы, в которой проживал Роналду:

Ранее сообщалось, что форварда Ювентуса Криштиану Роналду вызвали в суд по делу об изнасиловании.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, вне игры, Греция, футбол, отпуск
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Комментариев (1)
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Осталось 500 символов
Boxerogos    20.06.2019, 19:59
Оценка:  0
Boxerogos
Для человека,который зарабатывает десятки миллионов денег в год,отдать за отдых десятки тысяч не составляет труда.
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