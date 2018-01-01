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Сарри: Я хочу помочь Роналду побить новые рекорды

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Новоиспеченный главный тренер Ювентуса поделился своими ожиданиями от работы в Турине.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Главный тренер Ювентуса Маурицио Сарри рассказал о своих целях на новой должности.

“Я хочу каждый учиться выигрывать матчи. Мы должны знать два или три игрока, которые могут помочь нам изменить ситуацию, и поставить их в условия, чтобы они могли принести нам максимум.

В Челси я тренировал сильных футболистов, но тренировать Криштиану Роналду - это эмоционально. Я хотел бы помочь ему побить новые рекорды.

Это шаг вперед. В течение трех лет я просыпался и думал о том, как победить Ювентус, потому что это была непобедимая команда. Я отдал все силы, но мы не смогли это сделать. Теперь это уже прошлый опыт, и мой профессионализм сейчас заставит меня отдать все для нового клуба“, - сказал итальянский специалист на пресс-конференции.

Напомним, Сарри сменил на посту главного тренера клуба Массимилиано Аллегри, подписав с туринцами соглашение на три года.

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Теги: футбол, Маурицио Сарри, Криштиану Роналду, Ювентус
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