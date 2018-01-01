Джампаоло стал главным тренером Милана

Итальянский специалист сменил на посту Дженнаро Гаттузо.

Марко Джампаоло возглавил Милан, сообщает пресс-служба итальянской команды.

Отмечается, что контракт 51-летнего специалиста с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года с опцией продления еще на один год.

Джампаоло работал главным Асколи, Кальяри, Сиены, Катаньи, Чезене, Брешии, Кремонезе, Эмполи и Сампдории.

На посту наставника “россонери“ он сменил Дженнаро Гаттузо.

Ранее сообщалось, что Паоло Мальдини стал техническим директором Милана.