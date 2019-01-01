Наполи не готов платить 36 миллионов евро за Маноласа

"Партенопейцы" намерены приобрести игрока, если Рома снизит цену.

Наполи продолжает усилено работать над трансфером 28-летнего защитника Костаса Маноласа из Ромы.

При этом, президент Наполи Аурелио Де Лаурентис заявил, что не собирается платить желаемые командой 36 миллионов евро.

“Мы хотим приобрести Маноласа с тех пор, как Альбиоль объявил о своем желании покинуть Неаполь.

Рома является еще одной проблемой, потому что они сменили свое спортивное направление. Мы работаем над тем, чтобы заключить сделку по справедливой и разумной цене.

Костас находится сейчас в определенном возрасте и не может быть перепродан позже. К тому же, у него большая зарплата. При всем уважении к футболисту, он стоит гораздо меньше, чем 36 миллионов евро“, — приводит слова президента Наполи Football Italia.

Ранее сообщалось, что форвард Криштиану Роналду включил Костаса Маноласа в список игроков, которых нужно купить Ювентусу.