Верету может перейти в Милан за 23 миллиона евро

Полузащитник Фиорентины в ближайшее время пополнит состав Милана.

Французский футболист Жордан Верету обойдется Милану в 23 миллиона евро.

Читай также: Владелец Фиорентины: Я не продам Кьезу даже за 100 миллионов евро, мне не нужны деньги

По информации Il Giornale, итальянский клуб предлагал за 26-летнего француза 20 миллионов евро, однако Фиорентина требовала минимум 25. В итоге удалось найти компромисс.

Отметим, что на Верету также претендовали Наполи, Аталанта и Арсенал, но полузащитник отказался переезжать в Англию, а итальянские клубы не предлагали за него больше 20 миллионов.

Ранее футболист выступал за Нант (146 матчей во всех турнирах, 15 голов), Астон Виллу (29, 0), Сент-Этьен (43, 4) и Фиорентину (75, 15).

Напомним, американский миллиардер Рокко Коммиссо официально стал новым владельцем итальянского клуба Фиорентина.