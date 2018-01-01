Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Верету может перейти в Милан за 23 миллиона евро

Комментариев: 0
Полузащитник Фиорентины в ближайшее время пополнит состав Милана.
Жордан Верету
Жордан Верету
Getty Images

Французский футболист Жордан Верету обойдется Милану в 23 миллиона евро. 

Читай также: Владелец Фиорентины: Я не продам Кьезу даже за 100 миллионов евро, мне не нужны деньги

По информации Il Giornale, итальянский клуб предлагал за 26-летнего француза 20 миллионов евро, однако Фиорентина требовала минимум 25. В итоге удалось найти компромисс.

Отметим, что на Верету также претендовали Наполи, Аталанта и Арсенал, но полузащитник отказался переезжать в Англию, а итальянские клубы не предлагали за него больше 20 миллионов.

Ранее футболист выступал за Нант (146 матчей во всех турнирах, 15 голов), Астон Виллу (29, 0), Сент-Этьен (43, 4) и Фиорентину (75, 15).

Напомним, американский миллиардер Рокко Коммиссо официально стал новым владельцем итальянского клуба Фиорентина.

Поделись:
Теги: футбол, Верету, Фиорентина, Милан, трансфер.
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь