Срна: Я навсегда останусь фанатом Кальяри

Хорватский защитник попрощался с командой.

Экс-защитник сборной Хорватии и донецкого Шахтера Дарио Срна на своей странице в Instagram попрощался с Кальяри.

“Трудно подобрать правильные слова, для того чтобы выразить гордость за то, что оказался в таком клубе в завершении своей карьеры. Я ни в коем случае не забуду поддержку и дружбу, которую ощущал здесь, никогда не забуду любовь болельщиков. Желаю вам успехов в ближайшие дни и годы - как на поле, так и за его пределами. Я навсегда останусь фанатом Кальяри“, - написал Срна.

В минувшем сезоне Серии А Срна провел за Кальяри 28 матчей, в которых стал автором 4 результативных передач.

Напомним, 36-летний Дарио пополнил ряды итальянского коллектива на правах свободного агента в июне 2018 года.