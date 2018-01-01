Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Срна: Я навсегда останусь фанатом Кальяри

Комментариев: 0
Хорватский защитник попрощался с командой.
Дарио Срна
Дарио Срна
https://www.instagram.com/darijosrna

Экс-защитник сборной Хорватии и донецкого Шахтера Дарио Срна на своей странице в Instagram попрощался с Кальяри.

“Трудно подобрать правильные слова, для того чтобы выразить гордость за то, что оказался в таком клубе в завершении своей карьеры. Я ни в коем случае не забуду поддержку и дружбу, которую ощущал здесь, никогда не забуду любовь болельщиков. Желаю вам успехов в ближайшие дни и годы - как на поле, так и за его пределами. Я навсегда останусь фанатом Кальяри“, - написал Срна.

В минувшем сезоне Серии А Срна провел за Кальяри 28 матчей, в которых стал автором 4 результативных передач.

Напомним, 36-летний Дарио пополнил ряды итальянского коллектива на правах свободного агента в июне 2018 года.

Поделись:
Теги: Италия, Дарио Срна, Кальяри, уход.
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь