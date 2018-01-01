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Ювентус пополнит состав команды игроком ПСЖ - СМИ

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Адриен Рабьо существенно испортил отношения с руководством клуба и покинет команду на правах свободного агента.
Адриен Рабьо
Адриен Рабьо
Getty Images

У полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо в текущем месяце истекает контракт с французским клубом и он готовится к переходу в другую команду на правах свободного агента.

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Как сообщает El Chiringuito, хавбек в ближайшее время станет игроком туринского Ювентуса. Рабьо подпишет пятилетний контракт, по которому будет получать 7 миллионов евро в год.

Кроме того, “старая сеньора“ готова заплатить футболисту 10 миллионов евро регистрационного сбора. Отметим, что Адриен уже подтвердил переговоры с Ювентусом.

Ранее сообщалось, что пост главного тренера Ювентуса занял итальянец Маурицио Сарри.

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Теги: Адриен Рабьо, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры
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