Наполи возьмет в аренду Хамеса Родригеса - ESPN

Колумбийский футболист провел два года в Германии, а теперь может перебраться в Италию.

Полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес в ближайшее время станет игроком итальянского Наполи.

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По информации ESPN Colombia, 27-летний футболист согласовал свой переход в неаполитанский клуб на правах аренды. "Сливочные" получат 10 миллионов евро за годичную аренду, а Наполи смогут выкупить Родригеса за 30-40 миллионов евро.

Стоит сказать, что итальянцы уже пытались купить футболиста на полноценной основе, однако их не устроила цена в размере 55 миллионов евро.

Два последних года Родригес провел в мюнхенской Баварии. В прошлом сезоне колумбиец отыграл за немецкий клуб 28 матчей, в которых забил 7 голов и совершил 6 ассистов.

Ранее сообщалось, что в услугах Хамеса Родригеса заинтересован Манчестер Юнайтед.