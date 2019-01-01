Наполи возьмет в аренду Хамеса Родригеса - ESPN
Полузащитник мадридского Реала Хамес Родригес в ближайшее время станет игроком итальянского Наполи.
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По информации ESPN Colombia, 27-летний футболист согласовал свой переход в неаполитанский клуб на правах аренды. "Сливочные" получат 10 миллионов евро за годичную аренду, а Наполи смогут выкупить Родригеса за 30-40 миллионов евро.
Стоит сказать, что итальянцы уже пытались купить футболиста на полноценной основе, однако их не устроила цена в размере 55 миллионов евро.
Два последних года Родригес провел в мюнхенской Баварии. В прошлом сезоне колумбиец отыграл за немецкий клуб 28 матчей, в которых забил 7 голов и совершил 6 ассистов.
Ранее сообщалось, что в услугах Хамеса Родригеса заинтересован Манчестер Юнайтед.
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