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Владелец Фиорентины: Я не продам Кьезу даже за 100 миллионов евро, мне не нужны деньги

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Рокко Коммиссо хочет, чтобы футболист остался в его команде.
Федерико Кьеза
Федерико Кьеза
Getty Images

Новый владелец Фиорентины Рокко Коммиссо заявил, что он не собирается продавать полузащитника Федерико Кьезу.

“Кьеза? Я повторю еще раз то, что сказал еще во время своей презентации. Мне не нужны деньги, поэтому я не буду его продавать. Даже если мне предложат 100 миллионов евро, то он останется в команде в следующем сезоне.

Отмечу, что когда я говорю “на следующий сезон“, это не означает, что Кьяза уйдет летом в следующем году. Он наш лидер, поэтому мы постараемся сохранить его и на сезон-2020/21“, - приводит слова Коммиссо Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что Реал хочет приобрести молодую звезду Фиорентины.

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Теги: футбол, Федерико Кьеза, Фиорентина
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