Рокко Коммиссо хочет, чтобы футболист остался в его команде.

Новый владелец Фиорентины Рокко Коммиссо заявил, что он не собирается продавать полузащитника Федерико Кьезу.

“Кьеза? Я повторю еще раз то, что сказал еще во время своей презентации. Мне не нужны деньги, поэтому я не буду его продавать. Даже если мне предложат 100 миллионов евро, то он останется в команде в следующем сезоне.

Отмечу, что когда я говорю “на следующий сезон“, это не означает, что Кьяза уйдет летом в следующем году. Он наш лидер, поэтому мы постараемся сохранить его и на сезон-2020/21“, - приводит слова Коммиссо Corriere dello Sport.

Ранее сообщалось, что Реал хочет приобрести молодую звезду Фиорентины.