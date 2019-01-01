Капелло - о назначении Сарри в Ювентус: Тренер не может быть предан одному клубу

Итальянский специалист поддержал своего коллегу.

Итальянский тренер Фабио Капелло прокомментировал назначение Маурицио Сарри на пост главного тренера Ювентуса.

“Меня тоже негативно встретили в Ювентусе. И не потому, что я тренировал Милан или Рому. Все из-за того, что я когда-то пообещал не тренировать Ювентус. Мне говорили всякие гадости, на стадионах было много разных баннеров.

Я знаю, что Конте критиковали за переход в Интер. Ничего удивительного, ведь тренеры - профессионалы, а футбол - это бизнес. Я уверен, что Сарри отправился в Англию учителем, а возвращается профессором университета.

Тренер не может быть предан одному клубу. Моуринью говорил, что никогда не возглавит другой клуб АПЛ кроме Челси. Тем не менее, потом он возглавил Манчестер Юнайтед“, - заявил Капелло.

Ранее стало известно, сколько Сарри будет зарабатывать в Ювентусе.