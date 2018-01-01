Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Тотти: В Роме ужасная атмосфера, Фонсеке не следовало сюда приезжать

Комментариев: 0
Бывший технический директор римского клуба не присутствовал на встрече с португальским специалистом.
Франческо Тотти
Франческо Тотти
Getty Images

Легендарный Франческо Тотти рассказал о ситуации вокруг назначения Паулу Фонсеки главным тренером Ромы.

“Я решил не лететь в Лондон на встречу с Паулу Фонсекой, потому что представители клуба предупредили меня об этом мероприятии только за два дня. Они выбрали тренера, даже не посоветовавшись со мной.

Вот представьте: я звоню Антонио Конте, а он мне заявляет, что Рома договорилась с Фонсекой. В той ситуации я выглядел как посмешище.

Фонсека - сильный тренер. Он хорошо зарекомендовал себя в Шахтере. Но сейчас в клубе ужасная атмосфера, ему не следовало сюда приезжать“, - цитирует Тотти Sport Mediaset. 

Напомним, Тотти покинул пост директора римского клуба и официально попрощался с Ромой.

Поделись:
Теги: футбол, Франческо Тотти, Паулу Фонсека, Рома
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.sportmediaset.mediaset.it

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь