Тотти: В Роме ужасная атмосфера, Фонсеке не следовало сюда приезжать

Бывший технический директор римского клуба не присутствовал на встрече с португальским специалистом.

Легендарный Франческо Тотти рассказал о ситуации вокруг назначения Паулу Фонсеки главным тренером Ромы.

“Я решил не лететь в Лондон на встречу с Паулу Фонсекой, потому что представители клуба предупредили меня об этом мероприятии только за два дня. Они выбрали тренера, даже не посоветовавшись со мной.

Вот представьте: я звоню Антонио Конте, а он мне заявляет, что Рома договорилась с Фонсекой. В той ситуации я выглядел как посмешище.

Фонсека - сильный тренер. Он хорошо зарекомендовал себя в Шахтере. Но сейчас в клубе ужасная атмосфера, ему не следовало сюда приезжать“, - цитирует Тотти Sport Mediaset.

Напомним, Тотти покинул пост директора римского клуба и официально попрощался с Ромой.