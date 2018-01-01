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"Лучше бы я умер": Тотти официально попрощался с Ромой

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Легендарный итальянец покинул римский клуб.
Франческо Тотти
Франческо Тотти
Getty Images

Капитан Ромы Франческо Тотти официально объявил о своем уходе из команды.

“Это очень тяжелый день для меня. Мне кажется, что лучше бы я умер. Надеюсь, это пойдет на пользу команде.

Мне было очень тяжело мириться с положением, когда владельцам команды была безразлична судьба клуба. Они могли в любой момент уехать куда-нибудь на неделю и ни о чем не думать. Их отсутствия вообще никто не замечал.

Я так не могу. Рома слишком много значит для меня“, - сказал итальянец на специально организованной пресс-конференции в НОК Италии.

Отметим, что причиной ухода Тотти стали его разногласия с президентом Джеймсом Паллоттой и членами совета директоров клуба.

Франческо Тотти в качестве футболиста выступал за Рому с 1992 по 2017 год, сыграл 785 матчей во всех турнирах, где забил 307 голов и отдал 129 ассистов. После завершении карьеры итальянец занимал пост директора клуба. 

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Теги: футбол, Франческо Тотти, Рома
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Источник: www.sportmediaset.mediaset.it

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