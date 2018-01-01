Фанаты Наполи сорвали памятную табличку в честь Сарри после его назначения в Ювентус

Болельщики неаполитанского клуба разочарованы тем, что Маурицио Сарри решил возглавить туринский клуб.

Итальянский тренер Маурицио Сарри родился в городе Неаполь и в период с 2015-го по 2018-й годы возглавлял местную команду Наполи, которая выступает в Серии А.

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На одной из улиц Неаполя после ухода Сарри из Наполи повесили памятную табличку со словами благодарности за проделанную работу тренера в стане “партенопейцев“.

“Здесь родился командор Маурицио Сарри. Народ Неаполя благодарит специалиста за его труд. Прощай навсегда, командор!“ - было написано на табличке.

Однако после известия о том, что Сарри возглавил туринский Ювентус, фанаты решили сорвать эту табличку, тем самым выразив свое недовольство решением специалиста. Фанаты восприняли такое решение итальянца как предательство.

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“Хочется плакать, когда мы видим горечь таких же людей, как мы. Людей, которые доверяют и продолжают верить в футбол. К сожалению, это доверие регулярно подрывается законами рынка.

Три года назад так случилось с Игуаином, в этом году - с Сарри. Сколько еще нас ждет подобных случаев, когда мы будем разочаровываться в людях?“ - цитирует слова фанатов Tutto Napoli.

Ранее сообщалось, сколько Маурицио Сарри будет зарабатывать в Ювентусе.