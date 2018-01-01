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Стало известно, сколько Сарри будет зарабатывать в Ювентусе

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Итальянец будет получать 6 миллионов евро в год.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Туринский Ювентус назначил новым главным тренером команды итальянского специалиста Маурицио Сарри, подписав с ним трехлетний контракт.

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Как сообщает журналист Никколо Чеккарини на своей страничке в Twitter, зарплата Сарри составит 6 миллионов евро в год. Таким образом, если Сарри отработает полный контракт, то получит 18 миллионов евро.

Напомним, Сарри сменил на посту главного тренера Ювентуса Массимилиано Аллегри, который работал со "старой синьорой" с 2014 по 2019 год.

Ранее сообщалось, что пост главного тренера Челси после ухода Маурисио Сарри может занять Фрэнк Лэмпард.

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Теги: Маурицио Сарри, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, зарплата, Серия А, футбол, вне игры
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