Аталанта увеличила предложение по Малиновскому

Итальянский клуб всерьез намерен подписать украинского хавбека.

Полузащитник сборной Украины и бельгийского Генка Руслан Малиновский намерен сменить клубную прописку этим летом, чтобы поиграть в более сильном чемпионате.

По информации Calciomercato.it, итальянская Аталанта является одним из главных фаворитов в борьбе за украинского хавбека. Сообщается, что боссы бергамовского клуба сделали второе улучшенное предложение Генку по Малиновскому в размере 17 миллионов евро.

Отметим, что первая предложенная сумма за украинца достигала 12 миллионов евро, а бельгийский клуб, в свою очередь, хочет выручить за Руслана порядка 20 миллионов евро.

Возможно, Аталанта хочет как можно скорее подписать Малиновского, поскольку в его услугах также заинтересованы Сампдория, Наполи и Спортинг.