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Официально: Сарри - новый главный тренер Ювентуса

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Итальянский специалист покинул расположение Челси.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Туринский Ювентус официально объявил о назначении экс-наставника лондонского Челси Маурицио Сарри. Об этом сообщает пресс-служба "старой сеньоры".

Итальянский специалист сменил на посту главного тренера клуба Массимилиано Аллегри, подписав с туринцами соглашение на 3 сезона.

Ранее сообщалось, что Челси получит 5 миллионов евро в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта Сарри.

Отметим, что Сарри возглавлял Челси в сезоне-2018/19. Под руководством итальянца, "пенсионеры" стали триумфаторами Лиги Европы, финалистами Кубка английской лиги, а также заняли третью позицию в английской Премьер-лиге.

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