Официально: Сарри - новый главный тренер Ювентуса
Итальянский специалист покинул расположение Челси.
Туринский Ювентус официально объявил о назначении экс-наставника лондонского Челси Маурицио Сарри. Об этом сообщает пресс-служба "старой сеньоры".
Итальянский специалист сменил на посту главного тренера клуба Массимилиано Аллегри, подписав с туринцами соглашение на 3 сезона.
Ранее сообщалось, что Челси получит 5 миллионов евро в качестве компенсации за досрочное расторжение контракта Сарри.
UFFICIALE | Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Juventus ➡️ https://t.co/UlTdg53to3#WelcomeSarri pic.twitter.com/pCn6boemVu— JuventusFC (@juventusfc) 16 июня 2019 г.
Отметим, что Сарри возглавлял Челси в сезоне-2018/19. Под руководством итальянца, "пенсионеры" стали триумфаторами Лиги Европы, финалистами Кубка английской лиги, а также заняли третью позицию в английской Премьер-лиге.
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