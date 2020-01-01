Икарди обвинил Интер в моббинге

Аргентинец хочет разорвать контракт с клубом.

Нападающий Интера Мауро Икарди может в ближайшее время расторгнуть контракт с клубом через суд. Об этом сообщает Football Italia.

По мнению аргентинца, Интер занимается моббингом - травлей сотрудника с целью его последующего увольнения. Икарди считает моббингом решение руководства "нерадзурри" лишить его капитанской повязки и исключить из заявки на некоторые матчи.

Также Мауро считает, что коллектив клуба изолировался от него в раздевалке. Если специальная комиссия Серии А согласится с доводами футболиста, то он сможет покинуть клуб в качестве свободного агента.

Источник утверждает, что Икарди уже нанял юристов для передачи дела в суд.

В минувшем сезоне Икарди сыграл в 30 матчах, отметился 16 голами и 4 результативными передачами. Его контракт с "нерадзурри" рассчитан до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что Икарди не попал в заявку сборной Аргентины на Кубок Америки.