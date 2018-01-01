Президент Ромы: Фонсека хочет побеждать стильно

Паулу намерен привести футболистов в лучшую форму.

Президент Ромы Джеймс Паллотта поделился мнением о 46-летнем футбольном тренере Паулу Фонсеке.

“Встреча с Фонсекой прошла потрясающе. Мы хотели встретиться с Паулу и его ассистентами вдали от отвлекающих факторов, чтобы по-настоящему познакомиться друг с другом. Встреча была очень продуктивной и позитивной.

Читай также: Фонсека: Я благодарен руководству Ромы за предоставленный мне шанс

Мы многое обсуждали, но старались больше слушать, чем говорить. Мы услышали много мыслей о его футбольной философии, как он хочет, чтобы его команды играли. У него четкие и умные мысли о том, какой он видит игру Ромы, чего он ожидает от футболистов.

Как мы видели в Шахтере, ему нравится, когда команда контролирует мяч не просто ради владения им. Его футбол настроен на атаку, и, как Паулу уже говорил, он хочет побеждать стильно. При этом он понимает, что серия А – одна из самых тактических лиг мира, возможно, ему придется внести некоторые изменения.

Читай также: Ахметов: Клаусула Фонсеки составляла 5 миллионов, но договорились на 1,5 миллиона

Наибольше меня вдохновил его гибкий подход к работе. Фонсеке очень понравился состав, который есть сейчас, особенно наличие многих молодых футболистов. Паулу признает, что потребуется некоторое время, чтобы и футболисты познали его методы работы, и он сам изучил состав.

Одной из самых важных вещей он назвал приведение футболистов в их лучшую форму. Я чувствовал, что мы к этому шли, но так и не достигли в последние пару лет. Чтобы справиться с такой высокой интенсивностью, футболисты должны тренироваться каждый день с умом“. - приводит слова Паллотты официальный сайт Ромы.

Напомним, Фонсека покинул Шахтер и возглавил Рому. Под его руководством “горняки“ выиграли три чемпионских титула, три раза завоевывали кубок Украины и становились обладателем Суперкубка Украины.

Отметим, что теперь у руля клуба стал португальский специалист Луиш Каштру.