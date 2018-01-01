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Роналду вызвали в суд по делу об изнасиловании

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Лучший бомбардир в истории мадридского Реала и сборной Португалии должен явиться в суд.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

34-летний форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду получил повестку в суд касательно дела десятилетней давности об изнасиловании модели Кэтрин Майорги, которое произошло  в Лас-Вегасе.

По информации TMZ, лидер “старой синьоры“ лично получил документы из федерального суда США.

Напомним, в сентябре американка Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы было совершено в 2009 году в гостинице в Лас-Вегасе. Девушка утверждала, что португалец заплатил ей крупную сумму денег за молчание. Сам Роналду отрицает все обвинения в свой адрес.

Недавно появилась информация о том, что дело против Роналду закрыли, однако позже стало известно, что дело все еще открыто.

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Теги: Кришитану Роналду, футбол, повестка, суд, изнасилование.
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