Ювентус договорился с Челси о сумме компенсации за итальянского специалиста.

Главный тренер Челси Маурицио Сарри близок к переходу в Ювентус.

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Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, специалист подпишет с туринцами двухлетнее соглашение с возможностью продления еще на один сезон. Челси за уход тренера получит 1,1 миллиона фунтов (1,23 миллиона евро) в качестве компенсации.

Источник отмечает, что юристы Сарри должны встретиться с представителями “синих“, чтобы обсудить, от какой части зарплаты он откажется при расторжении контракта по согласию обеих сторон.

Напомним, что в сезоне-2018/19 итальянец привел Челси к третьему месту в АПЛ и к победе в Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на пост главного тренера Челси является легендарный экс-футболист Фрэнк Лэмпард.