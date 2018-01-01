Роналду похвастался своими достижениями за 2019-й год
Нападающий сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду в своем Instagram аккаунте подвел итоги минувшего сезона.
"Спасибо фанатам Ювентуса за теплый прием. Это был невероятный сезон в Серии А. Фанатам сборной Португалии также огромное спасибо.
Мне покорилось большое количество достижений:
- Победный гол в итальянском Суперкубке
- Победа в Серии А, звание лучшего игрока, 21 гол
- Победа в Лиге наций и хет-трик
- Первый игрок с 100 победами и 125 голами в Лиге чемпионов
- Первый игрок с 10 титулами турниров под эгидой УЕФА
- Первый игрок, забивший в финальных стадиях всех турниров для сборных — чемпионата мира, чемпионата Европы, Лиги Наций и Кубка конфедераций.
- Первый игрок, забивший по голу в 10 подряд финальных стадиях турниров сборных с 2004 по 2019 год.
В следующем сезоне мы будем бороться за новые титулы", - написал Роналду.
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