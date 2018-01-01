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Роналду похвастался своими достижениями за 2019-й год

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Футболист добился множество наград.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Нападающий сборной Португалии и туринского Ювентуса Криштиану Роналду в своем Instagram аккаунте подвел итоги минувшего сезона.

"Спасибо фанатам Ювентуса за теплый прием. Это был невероятный сезон в Серии А. Фанатам сборной Португалии также огромное спасибо.

Мне покорилось большое количество достижений:

- Победный гол в итальянском Суперкубке

- Победа в Серии А, звание лучшего игрока, 21 гол

- Победа в Лиге наций и хет-трик

- Первый игрок с 100 победами и 125 голами в Лиге чемпионов

- Первый игрок с 10 титулами турниров под эгидой УЕФА

- Первый игрок, забивший в финальных стадиях всех турниров для сборных — чемпионата мира, чемпионата Европы, Лиги Наций и Кубка конфедераций.

- Первый игрок, забивший по голу в 10 подряд финальных стадиях турниров сборных с 2004 по 2019 год.

В следующем сезоне мы будем бороться за новые титулы", - написал Роналду.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, Серия А
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