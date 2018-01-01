Агент Игуаина рассказал, в какой клуб перейдет его клиент

Гонсало собирается вернуться в Ювентус.

Брат и агент нападающего Ювентуса Гонсало Игуаина Николас Игуаин пролил свет на будущее аргентинского футболиста и сообщил, что его родственник продолжит карьеру в туринском клубе. Об этом сообщает Football Italia.

"У Игуаина в данный момент отпуск, поэтому мы находимся в Буэнос-Айресе. Пока мы ни с кем не обсуждали будущее Гонсало, однако хочу отметить. У моего брата действующий контракт с Юве на два года, который он уважает.

Он демонстрировал отличные выступления за "старую сеньору", поэтому единственным итальянским клубом, где будет играть Игуаин, является именно Ювентус.

Следующий сезон может стать определяющим для Гонсало. Он полон сил и желания вернуться в Ювентус, где собирается завершить свою карьеру", – сообщил брат Игуаина.

Напомним, что Челси не будет выкупать контракт Игуаина у туринского Ювентуса.