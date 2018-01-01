Мальдини стал техническим директором Милана

Еще один известный игрок итальянского клуба получил должность спортивного директора.

Руководство Милана назначило легендарного защитника Паоло Мальдини техническим директором клуба, сообщает пресс-служба “россонери“.

До этого итальянец занимал должность директора по стратегическому развитию Милана.

“Мальдини воплощает в себе все качества и ценности нашего клуба. С его помощью мы сможем вернуть клубу былое величие“, - сказал генеральный директор Милана Иван Газидис.

Кроме того, еще один бывший игрок Милана Звонимир Бобан стал спортивным директором клуба.

Напомним, ранее сообщалось, что Дженнаро Гаттузо объявил о своем уходе с поста главного тренера Милана.