СМИ: Исмаили близок к переходу в Рому
Бразильский футболист может вслед за Паулу Фонсекой перееехать в Италию.
Защитник Шахтера Исмаили может сменить клубную прописку и перейти в итальянскую Рому, сообщает Forza Roma.
Отмечается, что клубы могут договорться о трансфере суммой в 15 миллионов евро, однако ранее донецкий клуб хотел выручить за бразильца на 5 миллионов больше.
В Роме Исмаили рассматривают как замену Александру Коларову, который может перейти в Фенербахче.
Напомним, Исмаили перешл в Шахтер в 2013 году. В сезоне-2018/19 он сыграл 39 матчей за “горняков“, где забил 2 гола и совершил 12 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Паулу Фонсека покинул пост главного тренера Шахтера и подписал контракт с Ромой.
Полная версия правил