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СМИ: Исмаили близок к переходу в Рому

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Бразильский футболист может вслед за Паулу Фонсекой перееехать в Италию.
Исмаили
Исмаили
ФК Шахтер Донецк

Защитник Шахтера Исмаили может сменить клубную прописку и перейти в итальянскую Рому, сообщает Forza Roma.

Отмечается, что клубы могут договорться о трансфере суммой в 15 миллионов евро, однако ранее донецкий клуб хотел выручить за бразильца на 5 миллионов больше.

В Роме Исмаили рассматривают как замену Александру Коларову, который может перейти в Фенербахче.

Напомним, Исмаили перешл в Шахтер в 2013 году. В сезоне-2018/19 он сыграл 39 матчей за “горняков“, где забил 2 гола и совершил 12 результативных передач. 

Ранее сообщалось, что Паулу Фонсека покинул пост главного тренера Шахтера и подписал контракт с Ромой.

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Теги: футбол, Исмаили, Рома, Шахтер
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Источник: www.forzaroma.info

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