Бразильский футболист может вслед за Паулу Фонсекой перееехать в Италию.

Защитник Шахтера Исмаили может сменить клубную прописку и перейти в итальянскую Рому, сообщает Forza Roma.

Отмечается, что клубы могут договорться о трансфере суммой в 15 миллионов евро, однако ранее донецкий клуб хотел выручить за бразильца на 5 миллионов больше.

В Роме Исмаили рассматривают как замену Александру Коларову, который может перейти в Фенербахче.

Напомним, Исмаили перешл в Шахтер в 2013 году. В сезоне-2018/19 он сыграл 39 матчей за “горняков“, где забил 2 гола и совершил 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Паулу Фонсека покинул пост главного тренера Шахтера и подписал контракт с Ромой.