Ювентус договорился с Челси о переходе Сарри
Главный тренер Челси Маурицио Сарри в шаге от перехода в туринский Ювентус.
Читай также: Гвардиола записал сообщение для итальянской команды, намекнув на возможный переход в Ювентус
Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубы сумели достигнуть принципиальной договоренности о переходе 60-летнего наставника.
Отмечается, что "синие" получат компенсацию, которая будет включать фиксированную сумму и бонусы за достижение определенных целей.
По информации источника, спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи занимается окончательным согласованием сделки вместе с директором лондонцев Мариной Грановской.
Предположительно, Сарри покинет Челси уже сегодня, 14-го июня, после чего подпишет контракт с Ювентусом.
Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола отказался от огромной зарплаты в Ювентусе.
Полная версия правил