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Ювентус договорился с Челси о переходе Сарри

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Клубы сумели договориться о переходе главного тренера.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Главный тренер Челси Маурицио Сарри в шаге от перехода в туринский Ювентус.

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Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, клубы сумели достигнуть принципиальной договоренности о переходе 60-летнего наставника.

Отмечается, что "синие" получат компенсацию, которая будет включать фиксированную сумму и бонусы за достижение определенных целей.

По информации источника, спортивный директор туринского клуба Фабио Паратичи занимается окончательным согласованием сделки вместе с директором лондонцев Мариной Грановской.

Предположительно, Сарри покинет Челси уже сегодня, 14-го июня, после чего подпишет контракт с Ювентусом.

Ранее сообщалось, что наставник Манчестер Сити Хосеп Гвардиола отказался от огромной зарплаты в Ювентусе.

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Теги: Маурицио Сарри, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, Челси, АПЛ, футбол, тренер
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