В Италии ограбили квартиру игрока Интера

Иван Перишич стал жертвой грабителей во время своего нахождения в расположении сборной Хорватии.

Полузащитник сборной Хорватии и миланского Интера Иван Перишич стал жертвой ограбления.

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По информации Football Italia, квартиру футболиста в Милане ограбили в то время, пока он был в расположении национальной команды. Стоит отметить, что правоохранительные органы не обнаружили следов взлома.

Сообщается, что из квартиры Перишича злоумышленники вынесли трое часов, принадлежащих футболисту и его жене, общей стоимостью 82 тысячи евро - Rolex (20 тысяч евро), Audemars Piguet (50 тысяч евро) и Hublot (12 тысяч евро).

Ранее сообщалось, что в Мадриде ограбили дома Зинедина Зидана и Иско.