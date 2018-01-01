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В Италии ограбили квартиру игрока Интера

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Иван Перишич стал жертвой грабителей во время своего нахождения в расположении сборной Хорватии.
Иван Перишич
Иван Перишич
Getty Images

Полузащитник сборной Хорватии и миланского Интера Иван Перишич стал жертвой ограбления.

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По информации Football Italia, квартиру футболиста в Милане ограбили в то время, пока он был в расположении национальной команды. Стоит отметить, что правоохранительные органы не обнаружили следов взлома.

Сообщается, что из квартиры Перишича злоумышленники вынесли трое часов, принадлежащих футболисту и его жене, общей стоимостью 82 тысячи евро - Rolex (20 тысяч евро), Audemars Piguet (50 тысяч евро) и Hublot (12 тысяч евро).

Ранее сообщалось, что в Мадриде ограбили дома Зинедина Зидана и Иско.

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Теги: Иван Перишич, Интер, чемпионат Италии по футболу, Серия А, сборная Хорватии по футболу, футбол, вне игры, ограбление
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