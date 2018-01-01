СМИ: Аталанта сделала выгодное предложение Генку по трансферу Малиновского

Украинец в скором времени может перебраться в итальянский чемпионат.

Итальянская Аталанта сделала выгодное предложение бельгийскому Генку о покупке украинского полузащитника Руслана Малиновского.

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По информации Sportwereld, итальянский клуб готов купить 26-летнего хавбека за 12 миллионов евро. При этом отмечается, что чемпионы Бельгии хотят получить за Малиновского 20 миллионов евро.

Клубы продолжают вести переговоры. Аталанта готова улучшить свое предложение до 15 миллионов евро плюс бонусы.

Источник утверждает, что Малиновским также интересуются клубы из Англии и Португалии, а вот Генк не отказался бы продлить контракт с футболистом, если трансфер не состоится.

Ранее сообщалось, что на игрока Генка Руслана Малиновского претендует еще один клуб из Серии А.