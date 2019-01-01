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Гвардиола записал сообщение для итальянской команды, намекнув на возможный переход в Ювентус

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Испанский специалист подогрел слухи о своем переезде в Италию.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола через видеосообщение обратился на итальянском языке к воспитанникам футбольной школы БС Фасано.

“Привет всем, меня зовут Хосеп Гвардиола. Я приветствую вас. Возле меня кто-то играет в футбол, другие - в гольф. Но все мы не стоим на месте, а познаем что-то новое. Успехов вам. Всех обнимаю“, - сказал Гвардиола.

В конце тренер добавил фразу: “Возможно, мы скоро увидимся“, что сразу же привлекло внимание болельщиков туринского Ювентуса, которые отреагировали на это одобрительными комментариями под роликом, призывая Гвардиолу поскорее возглавить их клуб.

Напомним, что контракт испанца с Манчестер Сити рассчитан до 2021 года. 

Ранее сообщалось, что Гвардиола отказался от огромной зарплаты в Ювентусе.

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Теги: футбол, Хосеп Гвардиола, Ювентус
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