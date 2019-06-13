Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Два клуба из Серии А хотят купить Малиновского

Комментариев: 1
Украинец собирается покинуть бельгийский Генк в летнее трансферное окно.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
УАФ

Полузащитник бельгийского Генка и сборной Украины Руслан Малиновский может продолжить свою карьеру в Италии.

Читай также: Малиновский: Зинченко не звал меня в Ман Сити

Как стало известно Het Laatste Nieuws, в услугах 26-летнего футболиста заинтересованы два клуба из Серии А - Аталанта и Сампдория. Оба клуба хотят усилиться в преддверии нового сезона и им нравится уровень игры, демонстрируемый Малиновским.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 12.5 миллиона евро. Источник отмечает, что Генк рассчитывает выручить с трансфера не менее 10 миллионов евро.

Читай также: Малиновский: Никакой конкретики по трансферу нет

В минувшем сезоне Малиновский провел за Генк 50 матчей, забил 16 голов и отдал 10 голевых передач. Вместе с клубом украинец стал чемпионом Бельгии. Его контракт рассчитан до 2022-го года.

Ранее сообщалось, что хавбек Генка Руслан Малиновский отказался от перехода в московский Спартак.

Поделись:
Теги: Руслан Малиновский, трансфер, Аталанта, Сампдория, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, Генк
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
trgvm1    13.06.2019, 12:01
Оценка:  0
trgvm1
аталанта лига чемпионов и плюс серия , иди руся
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь