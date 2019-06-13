Два клуба из Серии А хотят купить Малиновского

Украинец собирается покинуть бельгийский Генк в летнее трансферное окно.

Полузащитник бельгийского Генка и сборной Украины Руслан Малиновский может продолжить свою карьеру в Италии.

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Как стало известно Het Laatste Nieuws, в услугах 26-летнего футболиста заинтересованы два клуба из Серии А - Аталанта и Сампдория. Оба клуба хотят усилиться в преддверии нового сезона и им нравится уровень игры, демонстрируемый Малиновским.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 12.5 миллиона евро. Источник отмечает, что Генк рассчитывает выручить с трансфера не менее 10 миллионов евро.

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В минувшем сезоне Малиновский провел за Генк 50 матчей, забил 16 голов и отдал 10 голевых передач. Вместе с клубом украинец стал чемпионом Бельгии. Его контракт рассчитан до 2022-го года.

Ранее сообщалось, что хавбек Генка Руслан Малиновский отказался от перехода в московский Спартак.