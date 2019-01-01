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Гвардиола отказался от огромной зарплаты в Ювентусе

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Испанский специалист решил не уходить из Манчестер Сити в Ювентус.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола не захотел уходить из английского клуба ради работы в Ювентусе.

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Как сообщает Eurosport.fr, испанский специалист получил предложение о баснословном контракте от итальянского клуба. Ювентус был готов платить известному тренеру 20 миллионов евро в год, однако Гвардиола отказался от этого предложения.

Именно после отказа Гвардиолы руководство Ювентуса переключило свое внимание на наставника Челси Маурицио Сарри.

Ранее сообщалось, что Челси готов отпустить главного тренера Маурицио Сарри в Ювентус.

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Теги: Ювентус, Хосеп Гвардиола, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол
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