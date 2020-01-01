Фонсека: Я благодарен руководству Ромы за предоставленный мне шанс

Португальский специалист перебрался в Серию А.

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека прокомментировал свое назначение.

“Я невероятно счастлив, что стал новым тренером Ромы. Я хотел бы выразить благодарность за предоставленный мне шанс, я полон энтузиазма и мотивирован вызовами, которые ждут меня и мою команду.

Мне уже не терпится перебраться в Рим, встретиться с болельщиками и начать работать с командой. Верю, что мы вместе сможет сделать что-то невероятное“, - цитирует Фонсеку пресс-служба римлян.

Напомним, португальский специалист подписал с Ромой двухлетний контракт с опцией годичного продления.