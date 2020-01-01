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Фонсека: Я благодарен руководству Ромы за предоставленный мне шанс

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Португальский специалист перебрался в Серию А.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
Getty Images

Главный тренер Ромы Паулу Фонсека прокомментировал свое назначение.

“Я невероятно счастлив, что стал новым тренером Ромы. Я хотел бы выразить благодарность за предоставленный мне шанс, я полон энтузиазма и мотивирован вызовами, которые ждут меня и мою команду.

Мне уже не терпится перебраться в Рим, встретиться с болельщиками и начать работать с командой. Верю, что мы вместе сможет сделать что-то невероятное“, - цитирует Фонсеку пресс-служба римлян.

Напомним, португальский специалист подписал с Ромой двухлетний контракт с опцией годичного продления.

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Теги: футбол, Паулу Фонсека, Рома
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Источник: www.asroma.com

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