Фонсека: Я благодарен руководству Ромы за предоставленный мне шанс
Португальский специалист перебрался в Серию А.
Главный тренер Ромы Паулу Фонсека прокомментировал свое назначение.
“Я невероятно счастлив, что стал новым тренером Ромы. Я хотел бы выразить благодарность за предоставленный мне шанс, я полон энтузиазма и мотивирован вызовами, которые ждут меня и мою команду.
Мне уже не терпится перебраться в Рим, встретиться с болельщиками и начать работать с командой. Верю, что мы вместе сможет сделать что-то невероятное“, - цитирует Фонсеку пресс-служба римлян.
Напомним, португальский специалист подписал с Ромой двухлетний контракт с опцией годичного продления.
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