Официально: Фонсека возглавил Рому

Португальский специалист покинул донецкий Шахтер.

Рома объявила о назначении Паулу Фонсеки главным тренером команды, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Португальский специалист подписал с “джаллоросси“ двухлетний контракт. Отмечается, что соглашение предусматривает опцию годичного продления.

Таким образом, на этом посту Фонсека сменил Клаудио Раньери.

Фонсека возглавил Шахтер в 2016 году. Под его руководством “горняки“ выиграли три чемпионских титула, три раза завоевывали кубок Украины и становились обладателем Суперкубка Украины.

Ранее стала известна сумма отступных, прописанная в контракте Фонсеки с Шахтером.