Официально: Фонсека возглавил Рому
Португальский специалист покинул донецкий Шахтер.
Рома объявила о назначении Паулу Фонсеки главным тренером команды, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
Португальский специалист подписал с “джаллоросси“ двухлетний контракт. Отмечается, что соглашение предусматривает опцию годичного продления.
Таким образом, на этом посту Фонсека сменил Клаудио Раньери.
Фонсека возглавил Шахтер в 2016 году. Под его руководством “горняки“ выиграли три чемпионских титула, три раза завоевывали кубок Украины и становились обладателем Суперкубка Украины.
Ранее стала известна сумма отступных, прописанная в контракте Фонсеки с Шахтером.
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