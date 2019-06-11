Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Официально: Фонсека возглавил Рому

Комментариев: 1
Португальский специалист покинул донецкий Шахтер.
Паулу Фонсека
Паулу Фонсека
Getty Images

Рома объявила о назначении Паулу Фонсеки главным тренером команды, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Португальский специалист подписал с “джаллоросси“ двухлетний контракт. Отмечается, что соглашение предусматривает опцию годичного продления.

Таким образом, на этом посту Фонсека сменил Клаудио Раньери.

Фонсека возглавил Шахтер в 2016 году. Под его руководством “горняки“ выиграли три чемпионских титула, три раза завоевывали кубок Украины и становились обладателем Суперкубка Украины.

Ранее стала известна сумма отступных, прописанная в контракте Фонсеки с Шахтером.

Поделись:
Теги: футбол, Рома, Шахтер, Паулу Фонсека
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: www.asroma.com

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Аноним Анонимов  (аноним)  11.06.2019, 12:34
Оценка:  0
Аноним Анонимов
Очередной перебежчик
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь