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Удинезе интересуется вингером Шахтера

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Марлос может переехать в Италию.
Марлос
Марлос
ФК Шахтер

Крайний полузащитник донецкого Шахтера Марлос летом может сменить клубную прописку, сообщает Messagero Veneto.

Услугами украинца бразильского происхождения интересуется итальянский Удинезе, который рассматривает Марлоса как возможную замену своему лидеру Родриго де Полю.

Отмечается, что руководством клуба готово отдать за вингера около 10 миллионов евро.

В сезоне-2018/19 Марлос забил 10 голов и сделал 3 ассиста за Шахтер в 26 матчах во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что игрок Шахтера может перейти в португальский топ-клуб.

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Теги: футбол, Марлос, Шахтер, Удинезе
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Источник: messaggeroveneto.gelocal.it

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