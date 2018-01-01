СМИ: Срна в шаге от ухода из Кальяри
Опытный защитник может стать свободным агентом.
Экс-защитник сборной Хорватии и донецкого Шахтера, ныне выступающий за итальянский Кальяри Дарио Срна в шаге от ухода из команды. Об этом сообщает La Nuova Sardegna.
"У хорвата истекает контракт и клуб не собирается его продлевать. Команду также покинет опытный полузащитник Симоне Падоин", - сообщает источник.
Дари Срна пополнил состав Кальяри в июне 2018 года свободным агентом.
В минувшем сезоне Серии А Срна провел за Кальяри 28 матчей, в которых стал автором 4 результативных передач.
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