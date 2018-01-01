Буффон планирует сыграть на Олимпиаде-2020

Джиджи пока что не собирается идти на пенсию.

Итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон планирует завершить карьеру игрока в 2020 году. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

Источник утверждает, что вратарь хочет выступить на Олимпиаде-2020 в Токио в составе олимпийской сборной Италии. Буффон выразил надежду, что поедет на Игры в качестве основного голкипера команды.

Отметим, что на Олимпиаду допускаются только три футболиста старше 23 лет в составе каждой команды.

Джиджи выступал на Олимпийских играх в 1996 году, когда был резервным голкипером сборной. Тогда Италия даже не вышла из группы.

Напомним, Буффон покинет ПСЖ в конце июня.

Ранее сообщалось, что Барселона хочет видеть футболиста в своем составе.