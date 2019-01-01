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Американский миллиардер купил Фиорентину за 170 миллионов евро

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Рокко Коммиссо также владеет другим футбольным клубом.
ФК Фиорентина
ФК Фиорентина
Getty Images

Американский миллиардер Рокко Коммиссо официально стал новым владельцем итальянского клуба Фиорентина. Предположительно, сумма сделки составила порядка 170 миллионов евро.

"Я всегда был фанатом итальянского футбола, и нет слов, чтобы описать, какая это для меня честь. За три года переговоров о покупке футбольного клуба, я хорошо узнал, насколько важна Фиорентина для города и фанатов.

Благодарю семью Делла Валле за управление Фиорентиной в последние 17 лет. Диего и Андреа заслуживают большой похвалы за то, что спасли клуб от финансового коллапса. Они оставляют после себя хороший фундамент, на котором можно построить клуб", - цитирует Коммиссо официальный сайт "фиалок".

Отметим, функционер также является владельцем другого футбольного клуба - Нью-Йорк Космос, играющий в Североамериканской футбольной лиге.

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