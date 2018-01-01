Интер заинтересован в приобретении Бэйла

Миланский клуб хочет приобрести игрока.

Нападающий сборной Уэльса и мадридского Реала Гарет Бэйл моет перебраться в миланский Интер уже летом. Об этом сообщает Football Italia.

"Антонио Конте лично заинтересован в подписании скоростного вингера. Специалист планирует строить атакующий футбол, а Бэйл может стать главным звеном схемы специалиста", - сообщает источник.

Гарет Бэйл не входит в планы главного тренера Реала - Зинедина Зидана. В минувшем сезоне валлиец сыграл за "сливочных" 39 раз, отличился 11 голами и 3 голевыми передачами.

Антонио Конте возглавил миланский Интер 31 мая 2019 года.

Ранее сообщалось об интересе к Бэйлу со стороны Тоттенхэма и известного китайского клуба.