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Интер заинтересован в приобретении Бэйла

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Миланский клуб хочет приобрести игрока.
Гарет Бэйл
Гарет Бэйл
Getty Images

Нападающий сборной Уэльса и мадридского Реала Гарет Бэйл моет перебраться в миланский Интер уже летом. Об этом сообщает Football Italia.

"Антонио Конте лично заинтересован в подписании скоростного вингера. Специалист планирует строить атакующий футбол, а Бэйл может стать главным звеном схемы специалиста", - сообщает источник.

Гарет Бэйл не входит в планы главного тренера Реала - Зинедина Зидана. В минувшем сезоне валлиец сыграл за "сливочных" 39 раз, отличился 11 голами и 3 голевыми передачами.

Антонио Конте возглавил миланский Интер 31 мая 2019 года.

Ранее сообщалось об интересе к Бэйлу со стороны Тоттенхэма и известного китайского клуба.

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Теги: Интер (Милан), Гарет Бэйл, Серия А
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