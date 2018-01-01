Жоржиньо: Сарри предаст Наполи, если возглавит Ювентус

Хавбек Челси считает, что итальянский специалист не должен уходить в туринский клуб.

Полузащитник лондонского Челси Жоржиньо прокомментировал возможный уход наставника команды Маурицио Сарри в туринский Ювентус. По словам хавбека, этот переход можно расценивать, как предательство по отношению к Наполи. Об этом сообщает ESPN.

"Уход Сарри в Ювентус стал бы предательством по отношению к Наполи. Это нормально, что люди будут видеть это именно так. Сарри занимал и продолжает занимать важное место в сердцах неаполитанцев. Люди Неаполя они очень страстные. Учитывая их характер, такого рода переход был бы воспринят именно как предательство.

Если Сарри уйдет, то это расстроит каждого здесь. Думаю, он значительно вырос и многому научился в АПЛ - не только тому, как тренировать нас, но и тому, как держаться в одном из топовых клубов мира", – заявил Жоржиньо.

К слову, 27-летний футболист защищал цвета Наполи с 2014 по 2018 год под руководством Маурицио Сарри.