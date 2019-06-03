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Сарри близок к заключению контракта с Ювентусом - The Times

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Наставник Челси в скором времени вернется в родную Италию.
Маурицио Сарри
Маурицио Сарри
Getty Images

Главный тренер Челси Маурицио Сарри в скором времени покинет лондонский клуб, несмотря на то, что всего за один сезон сумел привести команду к победе в Лиге Европы.

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По информации The Times, туринский Ювентус согласился выкупить последний год контракта итальянского специалиста, по которому он должен был получить 5 миллионов фунтов (около 5,6 миллионов евро).

Источник отмечает, что Сарри провел переговоры с Челси в пятницу, и потом стороны еще общались на выходных. Было принято решение прекратить дальнейшее сотрудничество и позволить наставнику уйти в другой клуб.

Напомним, Ювентус находится в поиске нового главного тренера команды после отставки Массимилиано Аллегри. Позже стали известны причины данного решения.

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Теги: Маурицио Сарри, Челси, Ювентус, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, тренер, вне игры
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Комментариев (1)
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trgvm1    03.06.2019, 15:09
Оценка:  0
trgvm1
НА ХЕР НАДО НАМ ЕГО В ЮВЕ
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