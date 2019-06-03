Сарри близок к заключению контракта с Ювентусом - The Times

Наставник Челси в скором времени вернется в родную Италию.

Главный тренер Челси Маурицио Сарри в скором времени покинет лондонский клуб, несмотря на то, что всего за один сезон сумел привести команду к победе в Лиге Европы.

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По информации The Times, туринский Ювентус согласился выкупить последний год контракта итальянского специалиста, по которому он должен был получить 5 миллионов фунтов (около 5,6 миллионов евро).

Источник отмечает, что Сарри провел переговоры с Челси в пятницу, и потом стороны еще общались на выходных. Было принято решение прекратить дальнейшее сотрудничество и позволить наставнику уйти в другой клуб.

Напомним, Ювентус находится в поиске нового главного тренера команды после отставки Массимилиано Аллегри. Позже стали известны причины данного решения.