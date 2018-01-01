Фанаты Ювентуса потребовали убрать звезду Конте со стадиона клуба

Болельщики создали петицию с этим требованием.

Болельщики туринского Ювентуса были возмущены назначением экс-тренера команды Антонио Конте на пост главного тренера Интера и создали петицию с требованием убрать звезду специалиста со стадиона туринского клуба.

Свыше 3000 фанатов подписали данную петицию. Вашему вниманию ее текст:

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“Конте всегда был легендой Ювентуса, классным тренером команды, завоевавшим Скудетто. Однако, он очень неожиданно ушел, оставив команду за несколько дней до начала сезона на произвол судьбы.

Если Конте возглавит Интер, то он обольет грязью всю историю нашего славного клуба. Это будет достаточно непрофессиональный выбор. Мы просим убрать его звезду с Альянц Стадиум, так как он перестает представлять дух и ценности Ювентуса“, - говорится в петиции.

Ранее сообщалось, что Антонио Конте объяснил, почему решил возглавить Интер.