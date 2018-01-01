Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Фанаты Ювентуса потребовали убрать звезду Конте со стадиона клуба

Комментариев: 0
Болельщики создали петицию с этим требованием.
Антонио Конте
Антонио Конте
Getty Images

Болельщики туринского Ювентуса были возмущены назначением экс-тренера команды Антонио Конте на пост главного тренера Интера и создали петицию с требованием убрать звезду специалиста со стадиона туринского клуба.

Свыше 3000 фанатов подписали данную петицию. Вашему вниманию ее текст:

Читай также: Стало известно, сколько Интер заплатит Спаллетти за увольнение

“Конте всегда был легендой Ювентуса, классным тренером команды, завоевавшим Скудетто. Однако, он очень неожиданно ушел, оставив команду за несколько дней до начала сезона на произвол судьбы.

Если Конте возглавит Интер, то он обольет грязью всю историю нашего славного клуба. Это будет достаточно непрофессиональный выбор. Мы просим убрать его звезду с Альянц Стадиум, так как он перестает представлять дух и ценности Ювентуса“, - говорится в петиции.

Ранее сообщалось, что Антонио Конте объяснил, почему решил возглавить Интер.

Поделись:
Теги: Антонио Конте, Ювентус, Интер, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры, фанаты
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь