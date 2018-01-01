Конте объяснил, почему решил возглавить Интер

Итальянский специалист рассказал, что его поразило во время переговоров с клубом.

Миланский Интер объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера команды. Итальянец прокомментировал эту новость.

“Я очень взволнован, у меня начинается новый этап в жизни. Я сделаю все, чтобы оправдать доверие руководства клуба.

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Я выбрал Интер потому, что у клуба есть прочная база и много амбиций, и не стоит забывать об истории Интера.

Меня очень восхитило то, насколько клуб прозрачен и я был поражен их желанием вернуть себе прежние позиции“, - приводит слова Конте пресс-служба Интера.

Напомним, по информации СМИ, Интер подписал трехлетний контракт с Антонио Конте с зарплатой в размере 12 миллионов евро в год.