Конте объяснил, почему решил возглавить Интер
Итальянский специалист рассказал, что его поразило во время переговоров с клубом.
Миланский Интер объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера команды. Итальянец прокомментировал эту новость.
“Я очень взволнован, у меня начинается новый этап в жизни. Я сделаю все, чтобы оправдать доверие руководства клуба.
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Я выбрал Интер потому, что у клуба есть прочная база и много амбиций, и не стоит забывать об истории Интера.
Меня очень восхитило то, насколько клуб прозрачен и я был поражен их желанием вернуть себе прежние позиции“, - приводит слова Конте пресс-служба Интера.
Напомним, по информации СМИ, Интер подписал трехлетний контракт с Антонио Конте с зарплатой в размере 12 миллионов евро в год.
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