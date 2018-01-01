Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Конте объяснил, почему решил возглавить Интер

Комментариев: 0
Итальянский специалист рассказал, что его поразило во время переговоров с клубом.
Антонио Конте возглавил Интер
Антонио Конте возглавил Интер
inter.it

Миланский Интер объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера команды. Итальянец прокомментировал эту новость.

“Я очень взволнован, у меня начинается новый этап в жизни. Я сделаю все, чтобы оправдать доверие руководства клуба.

Читай также: Стало известно, сколько Интер заплатит Спаллетти за увольнение

Я выбрал Интер потому, что у клуба есть прочная база и много амбиций, и не стоит забывать об истории Интера.

Меня очень восхитило то, насколько клуб прозрачен и я был поражен их желанием вернуть себе прежние позиции“, - приводит слова Конте пресс-служба Интера.

Напомним, по информации СМИ, Интер подписал трехлетний контракт с Антонио Конте с зарплатой в размере 12 миллионов евро в год.

Поделись:
Теги: Антонио Конте, Интер, чемпионат Италии по футболу, Серия А, футбол, вне игры
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь