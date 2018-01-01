Официально: Интер назначил Конте главным тренером команды

Антонио Конте вновь будет работать в Италии.

Итальянский Интер официально объявил о назначении нового главного тренера команды.

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Новым наставником команды стал итальянский специалист Антонио Конте. Миланский клуб пока не раскрывает детали контракта, однако, по информации СМИ, соглашение рассчитано на три года, а зарплата 49-летнего Конте составит порядка 12 миллионов евро в год.

Напомним, на этом посту Антонио Конте сменил Лучано Спаллетти, об отставке которого стало известно накануне.