Интер объявил об уходе Спаллетти с поста главного тренера
Главный тренер Интера Лучано Спаллетти покинул свой пост, сообщает пресс-служба миланского клуба.
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“Футбольный клуб Интер официально подтверждает информацию, что Лучано Спаллетти больше не является главным тренером команды. Клуб хочет поблагодарить его за его работу и результаты, достигнутые вместе“, - сказано в сообщении.
FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.— Inter (@Inter) 30 мая 2019 г.
Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme. #FCIM
Спаллетти возглавлял Интер с 2017 года. В сезоне-2018/19 команда заняла четвертое место в чемпионате Италии, завоевав путевку в Лигу чемпионов. Контракт итальянского специалиста с Интером был рассчитан до 2021 года.
Ранее стало известно, сколько Интер заплатит Спаллетти за увольнение.
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