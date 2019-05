Главный тренер Интера Лучано Спаллетти покинул свой пост, сообщает пресс-служба миланского клуба.

“Футбольный клуб Интер официально подтверждает информацию, что Лучано Спаллетти больше не является главным тренером команды. Клуб хочет поблагодарить его за его работу и результаты, достигнутые вместе“, - сказано в сообщении.

FC Internazionale Milano comunica che Luciano Spalletti non ricopre più il ruolo di allenatore della Prima Squadra.

Il Club ringrazia il tecnico per il lavoro svolto e per il percorso compiuto insieme. #FCIM