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Интер объявил об уходе Спаллетти с поста главного тренера

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Итальянский специалист возглавлял команду с 2017 года.
Лучано Спаллетти
Лучано Спаллетти
Getty Images

Главный тренер Интера Лучано Спаллетти покинул свой пост, сообщает пресс-служба миланского клуба.

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“Футбольный клуб Интер официально подтверждает информацию, что Лучано Спаллетти больше не является главным тренером команды. Клуб хочет поблагодарить его за его работу и результаты, достигнутые вместе“, - сказано в сообщении.

Спаллетти возглавлял Интер с 2017 года. В сезоне-2018/19 команда заняла четвертое место в чемпионате Италии, завоевав путевку в Лигу чемпионов. Контракт итальянского специалиста с Интером был рассчитан до 2021 года.

Ранее стало известно, сколько Интер заплатит Спаллетти за увольнение.

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Теги: футбол, Лучано Спаллетти, Интер
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Источник: twitter.com

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