Дибала: Невозможно сравнивать Роналду и Месси

Пауло высказался о звездном португальце и феноменальном аргентинце.

Нападающий туринского Ювентуса и сборной Аргентины Пауло Дибала поделился своим мнением о своем одноклубнике Криштиану Роналду и партнере по сборной Лионеле Месси. Об этом сообщает Tyc Sports.

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"У каждого из них есть свои особенности и свой стиль игры, но они оба являются феноменальными футболистами. Невозможно их сравнивать. Я просто наслаждаюсь их игрой", – сказал Дибала.

Ранее сообщалось, что Ювентус вступил в переговоры с Баварией по трансферу Дибалы, который может покинуть клуб из-за Роналду.