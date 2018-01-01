Дибала: Невозможно сравнивать Роналду и Месси
Пауло высказался о звездном португальце и феноменальном аргентинце.
Нападающий туринского Ювентуса и сборной Аргентины Пауло Дибала поделился своим мнением о своем одноклубнике Криштиану Роналду и партнере по сборной Лионеле Месси. Об этом сообщает Tyc Sports.
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"У каждого из них есть свои особенности и свой стиль игры, но они оба являются феноменальными футболистами. Невозможно их сравнивать. Я просто наслаждаюсь их игрой", – сказал Дибала.
Ранее сообщалось, что Ювентус вступил в переговоры с Баварией по трансферу Дибалы, который может покинуть клуб из-за Роналду.
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