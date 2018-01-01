Интер согласовал 5-летний контракт с форвардом Манчестер Юнайтед - СМИ

Лукаку может попробовать свои силы в итальянском чемпионате.

Нападающий сборной Бельгии и Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку провел переговоры с миланским Интером и может сменить клубную прописку этим летом. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, Лукаку согласовал пятилетний контракт с “нерадзурри“ и будет зарабатывать 7,5 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Лукаку сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов.

Напомним, ранее Лукаку признался, что мечтает играть в чемпионате Италии. Также стало известно, что Интер заинтересован в подписании Алексиса Санчеса.