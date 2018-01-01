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Интер согласовал 5-летний контракт с форвардом Манчестер Юнайтед - СМИ

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Лукаку может попробовать свои силы в итальянском чемпионате.
Ромелу Лукаку
Ромелу Лукаку
Getty Images

Нападающий сборной Бельгии и Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку провел переговоры с миланским Интером и может сменить клубную прописку этим летом. Об этом сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

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По информации источника, Лукаку согласовал пятилетний контракт с “нерадзурри“ и будет зарабатывать 7,5 миллионов евро в год.

В минувшем сезоне Лукаку сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов.

Напомним, ранее Лукаку признался, что мечтает играть в чемпионате Италии. Также стало известно, что Интер заинтересован в подписании Алексиса Санчеса.

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Теги: Ромелу Лукаку, Манчестер Юнайдет, Интер, трансфер, футбол
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