Ювентус готов заплатить за игрока Реала 60 миллионов евро - СМИ

Иско может сменить испанское первенство на итальянский чемпионат.

Полузащитник мадридского Реала Иско может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно, поскольку в его услугах заинтересовали боссы туринского Ювентуса. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

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По информации источника, руководство "старой сеньоры" в ближайшее время планирует сделать предложение "сливочным" в размере 60 миллионов евро.

Сообщалось, что 27-летний футболист хотел уйти из клуба, потому что не получает регулярного места в основном составе. Наставник Реала Зинедин Зидан не будет препятствовать уходу испанского полузащитника.

В этом сезоне Иско сыграл 37 матчей в футболке Реала во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 1 результативную передачу.

Отметим, что ранее Роналду попросил Ювентус купить Иско.