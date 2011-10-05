Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Гаттузо объявил о своем уходе с поста главного тренера Милана

Комментариев: 0
Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо покинет свой пост.
Гаттузо объявил о своем уходе с поста главного тренера Милана

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо объявил о том, что покидает команду несмотря на контракт, который был рассчитан до 2021 года.

"Решение покинуть Милан далось непросто, но его нужно было принять. Не было точного момента, когда я пришел к такому решению — это совокупность тех 18 месяцев, что я провел с командой, которая никогда не будет похожа ни на одну другую в моей карьере. Это месяцы, которые я прожил с большой страстью, незабываемые месяцы. Я принял болезненное, но осознанное решение.

Будут ли у меня претензии по расторгнутому контракту? Нет, потому что Милан для меня — это не вопрос денег", — сказал Гаттузо в интервью La Repubblica.

Гаттузо тренировал "россонери" с ноября 2017 года. Под его руководством команда провела 82 матча, в которых одержала 40 побед, потерпела 20 поражений и 22 раза сыграла вничью.

В завершившемся сезоне Милан занял 5-е место в Серии А, не попав в Лигу чемпионов. От четвертой позиции "россонери" отстали на 1 очко.

Поделись:
Теги: Милан, Дженнаро Гаттузо
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь