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Ювентус начал переговоры с Баварией по трансферу Дибалы

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Клубы расходятся в цене трансфера.
Пауло Дибала
Пауло Дибала
getty Images

Туринский Ювентус начал контактировать с мюнхенской Баварией по трансферу вингера Юве Пауло Дибалы. Об этом сообщает TuttoJuve.

"Бавария уже готова заплатить за аргентинца 80 миллионов евро. Однако, руководство туринцев просит за 25-летнего вингера 100 миллионов", - сообщает источник.

Пауло Дибала провел за Ювентус 42 матча в минувшем сезоне, забил 10 голов и отдал 4 голевых паса.

Ранее сообщалось, что Дибала оказался вне заявки сборной Аргентины на матч Кубка Америки.

Напомним, Дибала сообщил, что не хочет уходить из Ювентуса.

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Теги: Пауло Дибала, Ювентус, Бавария (Мюнхен)
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