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Директор Ювентуса заявил, что клуб не контактировал с Гвардиолой

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Паратичи опроверг слухи о назначении испанского специалиста.
Директор Ювентуса заявил, что клуб не контактировал с Гвардиолой

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи опроверг информацию о том, что туринский клуб проводил переговоры с главным тренером Манчестер Сити Хосепом Гвардиолой.

"Странно, что появилась такая информация. У нас не было никаких контактов с Гвардиолой. Мы никогда не начинали с ним переговоров по поводу работы в качестве нового наставника Ювентуса. У него действующий контракт с Манчестер Сити, так что это всего лишь слухи", - приводит слова Паратичи Goal.com.

В минувшем сезоне Ювентус стал чемпионом Италии, а также обладателем Суперкубка страны. 

Ранее итальянские СМИ сообщили, что Гвардиола возглавит Ювентус.

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Теги: Ювентус, Хосеп Гвардиола, Манчестер Сити, Италия
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