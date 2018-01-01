Директор Ювентуса заявил, что клуб не контактировал с Гвардиолой

Паратичи опроверг слухи о назначении испанского специалиста.

Спортивный директор Ювентуса Фабио Паратичи опроверг информацию о том, что туринский клуб проводил переговоры с главным тренером Манчестер Сити Хосепом Гвардиолой.

"Странно, что появилась такая информация. У нас не было никаких контактов с Гвардиолой. Мы никогда не начинали с ним переговоров по поводу работы в качестве нового наставника Ювентуса. У него действующий контракт с Манчестер Сити, так что это всего лишь слухи", - приводит слова Паратичи Goal.com.

В минувшем сезоне Ювентус стал чемпионом Италии, а также обладателем Суперкубка страны.

Ранее итальянские СМИ сообщили, что Гвардиола возглавит Ювентус.