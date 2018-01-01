Стало известно, сколько Интер заплатит Спаллетти за увольнение
Внушительная сумма.
Руководство Интера планирует уволить главного тренера команды Лучано Спаллетти. Об этом сообщает Corriere dello Sport.
Источник утверждает, что несмотря на выход команды в Лигу чемпионов, боссы нерадзурри уже приняли решение расстаться с итальянским специалистом.
Сумма всех возможных выплат, которые полагаются Спаллетти за увольнение по инициативе клуба, может достичь 25 миллионов евро.
Напомним, Интер под руководством Спаллетти завершил сезон в Серии А на четвертой позиции
Ранее сообщалось, что экс-главный тренер туринского Ювентуса и лондонского Челси Антонио Конте подпишет контракт с Интером на 36 млн евро.
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