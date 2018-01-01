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Стало известно, сколько Интер заплатит Спаллетти за увольнение

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Внушительная сумма.
Лучано Спаллетти
Лучано Спаллетти
Getty Images

Руководство Интера планирует уволить главного тренера команды Лучано Спаллетти. Об этом сообщает Corriere dello Sport.

Источник утверждает, что несмотря на выход команды в Лигу чемпионов, боссы нерадзурри уже приняли решение расстаться с итальянским специалистом.

Сумма всех возможных выплат, которые полагаются Спаллетти за увольнение по инициативе клуба, может достичь 25 миллионов евро.

Напомним, Интер под руководством Спаллетти завершил сезон в Серии А на четвертой позиции

Ранее сообщалось, что экс-главный тренер туринского Ювентуса и лондонского Челси Антонио Конте подпишет контракт с Интером на 36 млн евро.

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Теги: Лучано Спаллетти, Италия, Серия А, футбол
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